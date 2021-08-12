Выборы президента Гаити перенесли с 26 сентября на 7 ноября
Избирательный совет Гаити перенес президентские выборы с 26 сентября на 7 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В этот же день в Гаити пройдут парламентские выборы, которые откладывались с 2019 года, и референдум об изменении конституции. Второй тур выборов президента (в случае необходимости) пройдет 23 января 2021 года.
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