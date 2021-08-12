Минздрав Бразилии намерен до конца года отменить требование ноcить маски

Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога заявил, что ведомство намерено до конца года отказаться от требования носить защитные маски в общественных местах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гарантирую вам от имени [президента Жаира] Болсонару, что до конца года все население Бразилии будет вакцинировано [от COVID-19]. До конца года мы положим конец пандемии, вызванной этим заболеванием и сможем окончательно снять эти маски", - заявил он.

Министр выступил с критикой оппонентов правительства страны, считающих принимаемые им меры по борьбе с пандемией коронавируса недостаточными. "Мы также сорвем маски с тех, кто хоть их и не носит, но должен быть разоблачен", - обещал он.

В июне с просьбой отменить обязательное ношение масок в общественных местах к министру обратился глава государства. Кейрога поддержал идею, отметив, что для ее успешной реализации необходимо добиться массовой вакцинации населения.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент Минздрав распределил около 185 млн доз разрешенных к применению в стране препаратов компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer и Janssen. Полностью привиты от коронавируса почти 46,6 млн бразильцев, еще около 109 млн человек получили первую дозу препарата. Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 20,2 млн человек). По количеству летальных исходов (более 565 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.