Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Атлантическом океане

Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано в Атлантическом океане в районе Южных Сандвичевых островов. Об этом сообщает в четверг Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, ближайший населенный пункт находится в 2,4 тыс. км от эпицентра землетрясения.