В Японии шесть человек погибли из-за последствий сильных дождей

По меньшей мере шесть человек погибли, четверо пострадали, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате последствий сильных дождей, которые обрушились на юго-западные и центральные регионы Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал NHK.

В частности, в префектуре Нагано из-за схода оползня, который разрушил частный жилой дом, погибли двое детей и их мать

Сильные дожди идут в Японии уже несколько дней. В некоторых районах на юго-западе страны за последние трое суток выпало от 700 до 1000 мм осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа. Это привело к повышению уровня воды в реках и водоемах до критического. В ряде районов размыты и затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение.

Рекомендации об эвакуации продолжают действовать для 120 тыс. жителей префектур Сага и Хиросима. Синоптики прогнозируют, что дожди могут продолжить идти на юго-западе страны и в понедельник.