На востоке Конго выявили новый случай заражения лихорадкой Эбола

Жители восточного конголезского города Бени выразили озабоченность после получения известия о том, что новый случай лихорадки Эбола был подтвержден всего через пять месяцев после того, как страна объявила о прекращении последней вспышки, унесшей жизни шести человек, сообщает ABC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным Министерства здравоохранения страны и Национального института биомедицинских исследований, ребенок почти 3 лет был отправлен в больницу Буцили в городе Бени после появления симптомов лихорадки Эбола. Он умер 6 октября. Результаты анализов на наличие вируса дали положительный результат.

По данным министерства здравоохранения, около 100 человек, которые могли подвергнуться воздействию, были идентифицированы и будут находиться под наблюдением.