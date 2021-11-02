На Филиппины доставили крупную партию вакцины "Спутник V"

Другие страны 2 ноября 2021 17:12 (UTC+04:00)
На Филиппины доставили крупную партию вакцины "Спутник V"

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена во вторник на Филиппины. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в республике, передает Trend.

По словам собеседника агентства, "на Филиппины доставлена партия из 2,7 млн доз российской вакцины "Спутник V". В республику прибыли оба компонента препарата, по 1,35 млн доз каждого.

На сегодняшний день Филиппины получили в общей сложности 4,39 млн доз "Спутника V". Всего с февраля текущего года в республику было доставлено более 106,2 млн доз различных прививок от коронавируса.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,79 млн, вылечились более 2,7 млн человек, умерли 43,4 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы более 27,3 млн человек. В республике одобрен к применению ряд препаратов, в том числе российские "Спутник V" и "Спутник лайт".

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