Талибы назвали "местным спором" инцидент с иранскими пограничниками

Произошедший между афганскими и иранскими пограничниками инцидент в провинции Нимроз взят под контроль, сообщает "Талибан", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В приграничной зоне района Канг провинции Нимроз в Афганистане между афганскими и иранскими пограничниками разгорелся местный спор, и теперь ситуация находится под контролем", - написал в твиттере официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Руководителям Исламского Эмирата (так называют свое правительство талибы) дано указание предотвратить это недоразумение", - заявил Муджахид.