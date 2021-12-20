23 человека пострадали при обрыве подвесного моста в Мексики
Подвесной мост оборвался в районе Каньяда-де-Гуадалупе в штате Оахака на юге Мексики. Более 20 человек, переходивших по нему через реку, получили травмы, сообщило в воскресенье в Twitter региональное спасательное управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Число пострадавших из-за обрушения моста достигло 23 человек", - говорится в записи. В числе получивших травмы оказались 11 детей. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое. В настоящее время пострадавшие получают помощь в больницах региона.
Согласно предварительным данным, конструкция не выдержала веса большой группы людей. Сотрудники прокуратуры региона приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
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