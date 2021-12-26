Трое участников BTS заразились COVID-19
Трое членов южнокорейской группы BTS заразились коронавирусом после тура с концертами по США, сказали в их управляющей компании Big Hit Music. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Reuters.
По данным компании, положительные тесты на COVID-19 сдали рэпер RM, вокалист Ким Сокчин, а также автор песен и рэпер Сюги. Отмечается, что все три музыканта летом привились. У RM коронавирус протекает в бессимптомной форме, а у Кима Сокчина — в легкой.
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