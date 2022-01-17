В Чили отменили предупреждение о возможности цунами

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (исп. ONEMI) Чили в воскресенье сообщило об отмене предупреждения о возможности цунами, которое действовало почти во всех регионах страны с субботы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гидрографическая и океанографическая служба ВМС сообщила об отмене режима предосторожности во всех регионах от Арика-и-Паринакота до Лос-Лагос, а также на островных территориях и в [чилийской] Антарктике", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ONEMI.

В субботу власти Чили объявили "красный" уровень угрозы цунами в шести регионах страны и обязали провести эвакуацию в прибрежных районах. В еще семи регионах было рекомендовано покинуть пляжи. "Мы должны отметить, что благодаря системе предупреждения и реагирования на стихийные бедствия и ответственному подходу жителей, которые выполнили указания властей, в результате этой чрезвычайной ситуации не было зарегистрировано жертв", - отметило ONEMI.