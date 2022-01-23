Власти Новой Зеландии объявили максимальный уровень тревоги из-за вспышки омикрон-штамма

Новая Зеландия переходит на красный, максимальный уровень тревоги из-за обнаружения 12 случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса внутри страны. Об этом сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новая Зеландия перейдет на красный режим в 23:59, в воскресенье, 23 января. Мы знаем, что [распространение омикрон-варианта коронавируса] уже произошло как на Северном, так и на Южном острове, и что случаи заражения были зафиксированы на нескольких авиарейсах", - сказала Ардерн, отметив, что по меньшей мере двое носителей нового штамма, будучи заразными, участвовали в массовых мероприятиях и, скорее всего, распространили вирус среди значительного числа жителей страны.

"Наша стратегия в том, чтобы замедлить распространение штамма "омикрон", и она предусматривает такие меры <…>, как использование масок и ограничение числа участников любых мероприятий, что также позволит снизить нагрузку на нашу систему здравоохранения. Мы продолжим быстро тестировать [людей с симптомами], отслеживать их контакты и изолировать", - подчеркнула премьер.

Ардерн призвала жителей страны как можно скорее сделать бустерную прививку, если с момента получения второго компонента вакцины прошло не менее четырех месяцев.