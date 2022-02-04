Mazda приостановит работу двух заводов в Японии из-за проблем с поставкой деталей
Японский автоконцерн Mazda принял решение 7 и 8 февраля приостановить производство на двух своих заводах в Японии из-за проблем с поставкой деталей. Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте автоконцерна, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Проблемы с поставками связаны с похолоданием на востоке Северной Америки", - отмечается в сообщении. Сведений о том, повлияет ли приостановка на объемы выпуска Mazda, не приводится.
В июне 2021 года Mazda была вынуждена на 10 дней приостановить работу своего японского завода из-за нехватки полупроводников, необходимых для производства автомобилей.
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