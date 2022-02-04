В Австрии пять человек погибли при сходе лавины

В Австрии из-за схода лавины в окрестностях города Шписс (Тироль) погибли пять человек, пишет газета Krona cо ссылкой на заявление полиции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Лавина сошла в 13:40 по местному времени. По предварительным данным, под завал попала группа лыжников из Швеции с местным инструктором.

На место вылетели два вертолета из соседней Швейцарии, а также вертолеты австрийской службы скорой помощи и полиции. Четыре лыжника были найдены погибшими, пятого медики пытались реанимировать, но скончался. Еще одного участника группы госпитализировали.

В компании-операторе местной канатной дороги журналистам сказали, что в момент схода лавины на склоне была только одна группа. Эксперты предположили, что сход снежной массы могли вызвать сами лыжники.