На Мадагаскар обрушился мощный ураган

Мощный циклон, второй с недельным перерывом после разрушительного урагана, дошел до востока Мадагаскара, сообщила газета Le Figaro, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сильнейший ветер и ливневый дождь обрушились на город Манандзари в субботу вечером.

Накануне официальный представитель ООН предупредил, что от нового урагана могут пострадать около 600 тыс. человек спустя несколько дней после того, как тропическая буря "Ана" оставила без крова десятки тысяч человек. В ООН сообщили, что гуманитарные партнеры организации готовятся к ликвидации последствий урагана и помощи населению.

Ранее в субботу французские телеканалы показали, как местные жители в ожидании циклона укрепляют свои жилища или покидают океанское побережье.