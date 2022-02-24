В Чили на берег выбросило тысячи мертвых рыб

В Чили тысячи мертвых рыб выбросило на берег, и никто не знает, почему это случилось, пишет LADBible, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Жители города Колиумо стали свидетелями необычного явления. Тысячи мертвых рыб, выброшенных из воды, покрыли береговую линию пляжа. По информации местных, в основном, это были сардины и анчоусы.

Многие люди рассказали, что подобные инциденты случались уже в прошлом, так как иногда рыбы подплывают близко к берегу в поисках кислорода и питательных веществ. Тем не менее местные власти организовали комиссию, которой предстоит расследовать это происшествие.

Специалисты уже осмотрели место гибели рыб, но пока не установили точную причину. Первые выводы будут сделаны после того, как эксперты получат результат анализа воды и почвы.