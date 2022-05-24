Число больных «лихорадкой» в Северной Корее приблизилось к 3 млн

В КНДР за сутки выявили еще 134 тыс. человек с симптомами лихорадки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Ренхап.

Всего лихорадкой заболели более 2,94 млн человек, из которых более 2,5 млн выздоровели и по меньшей мере 400 тыс. человек проходят лечение.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что ежедневное число случаев лихорадки остается ниже 200 тыс. третий день подряд после достижения 219 030 случаев в субботу, 21 мая.

Исходя из информации в государственных СМИ в КНДР, можно предположить, что в стране бушует эпидемия коронавируса, однако точных данных о том, сколько пациентов с высокой температурой заражены именно COVID-19, нет.