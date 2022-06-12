Нью-Дели намерен приобрести 114 истребителей, из которых 96 будут построены в Индии

ВВС Индии намерены приобрести у иностранных производителей 114 новых истребителей, из которых не менее 96 должны быть построены на индийской территории с участием местных партнеров, а остальные 18 - импортированы иностранным поставщиков. Как сообщает в воскресенье информационное агентство ANI со ссылкой на источники, Нью-Дели обсудил это с иностранными компаниями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Недавно ВВС Индии провели встречи с иностранными поставщиками и спросили их, как те будут осуществлять проект "Делай в Индии", - сказал агентству источник. ВВС Индии давно сообщали о планах приобрести 114 многоцелевых истребителей по схеме "купи в мире и сделай в Индии". Для этого иностранная компания должна будет выбрать партнера среди индийских производителей.