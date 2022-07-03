Не менее 19 человек погибли при падении автобуса в овраг в Пакистане

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 12 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в овраг в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа". ​​​

По его данным, водитель потерял управление из-за превышения скорости во время дождя, что и стало причиной инцидента. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, некоторые находятся в критическом состоянии.

В автобусе, который направлялся из столицы провинции Белуджистан Кветты в Исламабад, находились 30 пассажиров.