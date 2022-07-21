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На борту индийского авианосца произошел пожар

Другие страны Материалы 21 июля 2022 08:55
На борту индийского авианосца произошел пожар

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Пожар произошел в среду вечером на борту индийского авианосца "Викрамадитья". Об этом сообщило командование военно-морских сил Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время выполнения плановых полетов с палубы авианосца "Викрамадитья" поступило сообщение о возгорании на корабле. Пожар был локализован экипажем с использованием систем пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало. Комиссия расследует причины произошедшего", - цитирует в четверг пресс-релиз ВМС газета Times of India.

Пожар произошел во время ходовых испытаний авианосца у побережья штата Карнатака после 18-месячного ремонта.

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