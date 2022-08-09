Генсек ООН заявил, что ядерное оружие не может быть гарантом безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что безопасность какой-либо страны не может быть обеспечена за счет ядерного оружия. Об этом говорится в распространенном во вторник обращении по случаю годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Применение ядерного оружия против Хиросимы и Нагасаки вызвало гуманитарную катастрофу, единственную в своем роде. Оно возвестило о наступлении новой эры, в которой человечество может само себя истребить. Истинная безопасность никогда не может быть достигнута с помощью ядерного оружия. Она достигается путем диалога, переговоров, взаимного уважения и приверженности международному праву", - говорится в обращении генсека ООН, которое было зачитано на памятной церемонии в Нагасаки.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под управлением майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая погода, однако плутониевая бомба в итоге была сброшена. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но из-за неточного прицеливания и особенностей местного рельефа урон от взрыва был несколько снижен. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица Земли.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".