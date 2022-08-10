Император Японии утвердил новый состав правительства

Император Японии Нарухито утвердил в среду новый состав правительства после перестановок, которые провел премьер-министр Фумио Кисида. Официальная церемония прошла в императорском дворце в Токио. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного графика главы правительства.

Утверждение состава кабинета министров императором - обязательная процедура, которая проводится в соответствии с Конституцией Японии. В ходе церемонии министры по очереди получают специальный документ - извещение о назначении с подписью монарха.

Во втором кабинете Кисиды свои посты сохранили глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, а также министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива. На посту генерального секретаря кабинета министров остался Хирокадзу Мацуно.

На пост министра обороны назначен Ясукадзу Хамада, который уже возглавлял оборонное ведомство в 2008-2009 годах. В правительство также вернулся ряд опытных политиков, в том числе экс-глава МИД и Минобороны Таро Коно, который возглавил министерство по вопросам цифровизации и политики в сфере ИКТ, а также теперь уже экс-глава Политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити, которая стала министром экономической безопасности.

Кроме того, экс-глава министерства здравоохранения, труда и благосостояния и бывший генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като вернул себе портфель главы Минздрава. Ясутоси Нисимура возглавил министерство экономики, торговли и промышленности, он также по совместительству занял должность ответственного за экономическое сотрудничество с Россией.

В общей сложности из 19 министров в кабинете девять впервые вошли в правительство.