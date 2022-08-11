В Южной Корее во время сильных дождей погибли 11 человек

Жертвами сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею, стали 11 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает "Ренхап".

По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и безопасности, шесть человек погибли в Сеуле, трое - в провинции Кенги и двое - в провинции Канвондо.

Трое из восьми пропавших без вести являются жителями Сеула.

Ранее сообщалось о девяти погибших и семи пропавших без вести.

В общей сложности во время ливней было затоплено 3 тыс.775 домов и зданий, большинство из них в Сеуле.

Корейское метеорологическое управление сохраняет предупреждение о сильном дожде для центрального региона страны, включая провинцию Чхунчхон-Намдо, где количество осадков может достигать 30-40 миллиметров в час.