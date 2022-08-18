Билл Гейтс получил госнаграду Японии

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси вручил основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу на встрече в Токио орден Восходящего солнца первой степени. Об этом сообщил телеканал Fuji TV, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Билл Гейтс был удостоен государственной награды «за помощь в укреплении систем здравоохранения развивающихся стран». Как сообщает телеканал, МИД Японии объявил о присуждении ордена Гейтсу еще в апреле 2020 года, однако в то время американский предприниматель не мог получить его из-за пандемии COVID-19.

В июле сообщалось, что Гейтс перечислит 20 миллиардов долларов своему благотворительному фонду Gates Foundation. Фонд был основан Биллом Гейтсом и его бывшей супругой Мелиндой в 2000 году.