БАКУ /Trend/ - Неблагоприятным фактором на мировом рынке зерна являются климатические изменения.

Об этом сообщил Trend доктор философии по экономике Ильгар Велизаде.

"В частности, в европейских странах ожидается существенное снижение производства сельскохозяйственной продукции в связи с небывалой жарой. Это очень важный фактор, влияющий на производство всех видов сельскохозяйственной продукции, в том числе и зерновых продуктов. К этому следует добавить нехватку воды для орошения в частности в целом ряде ближневосточных государств, в которых выращивалась значительная часть продовольственной пшеницы для внутреннего потребления - это Ирак, Сирия, Египет", - сказал Велизаде.

С другой стороны, по его словам, неблагоприятные факторы, связанные с нарушением в цепочках поставок на мировых рынках, приводят к тому что некоторые страны-производители зерна, такие как Индия, сокращают количество зерна, предназначенного на экспорт.

"Естественно, на ситуацию влияет рост цен на удобрения в связи с тем, что сокращаются поставки минеральных удобрений из таких стран, как Россия, Беларусь, Украина на внешние рынки, и это тоже приводит к снижению урожайности зерна. К этому стоит добавить рост цен на удобрения в связи с ростом цен на энергоносители, большинство минеральных удобрений производится как раз из энергоносителей – это тоже является возможным следствием критической ситуации. В текущем году эти критические тенденцию имеют место, но в следующем году вполне можно ожидать ухудшения ситуации", - сказал эксперт.

К сожалению, все эти процессы делают повышение цен на муку в Азербайджане также неизбежным, добавил Велизаде.

"Азербайджан в больших объемах закупает зерно за рубежом, и мы можем ожидать, что в ближайшее время на этот вид продукции в Азербайджане может быть повышение цен. В Азербайджане предпринимаются максимальные усилия для того, чтобы эту ситуацию сбалансировать за счет роста собственного производства зерновых и повышения урожайности — этого можно достичь путем увеличения агротехнических мероприятий, в частности оптимизации системы полива, оптимизации работ по повышению качества почвы, в том числе за счет удобрений местного производства. Ввод в оборот новых земельных угодий на освобожденных территориях также вселяет значительную надежду на то, что производство зерна в ближайшие годы в Азербайджане будет расти. Надеюсь, что эти мероприятия, которые проводятся в комплексе, позволят нам в ближайшие годы выйти на желаемые результаты. С другой стороны, социальная политика, которая осуществляется в Азербайджане, также может нивелировать риски от повышения цен на зерновые. Я надеюсь, что этот комплекс мер позволит стабилизировать ситуацию, направить ее в русло прогнозируемых процессов, что сегодня очень немаловажно", - сказал он.