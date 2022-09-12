В ООН заявили, что почти 50 млн человек в мире подвергаются современным формам рабства

Около 50 млн человек по всему миру находятся на положении рабов, подвергаясь таким формам эксплуатации, как принудительный труд (27,6 млн человек) и принудительный брак (22 млн), причем с 2016 года их число выросло на 9,3 млн. Об этом говорится в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ) и Международной организации по миграции (МОМ) "Глобальные оценки современного рабства", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"27,6 млн человек подвергаются принудительному труду в любой отдельно взятый день", - говорится в докладе. В это число входят 11,8 млн женщин и 3,3 млн детей. При этом мигранты испытывают в три раза более высокий риск эксплуатации и злоупотреблений, чем другие работники. С 2016 по 2021 год число тех, кто подвергается принудительному труду, выросло на 2,7 млн. "Ни один регион мира не избавлен от принудительного труда", - отметили МОТ и МОМ, подчеркнув, что больше всего принудительный труд распространен в Азии (15,1 млн человек). Далее следует регион Европы и Центральной Азии (4,1 млн) и Африка (3,8 млн). В 86% случаев речь идет о принудительном труде в частном секторе, однако 3,9 млн человек подвергаются такой эксплуатации в рамках установленных государствами правил и норм.

Наиболее распространенным средством принуждения к труду, которое испытывают на себе 36% находящихся в положении рабов людей, является "систематическая и преднамеренная задержка зарплаты". В таком случае работники вынуждены оставаться у работодателя из страха "потерять накопленный заработок". Второе место среди наиболее распространенных форм принуждения (20% работников) занимают угрозы увольнения со стороны работодателей. Более жестокие методы, включая лишение свободы, физическое и сексуальное насилие "распространены меньше, но отнюдь не являются незначительными". Как отмечается в докладе, "принудительной коммерческой сексуальной эксплуатации подвергаются, по оценкам, 6,3 млн человек".

Что касается принудительных браков, то, по словам экспертов, этой форме "современного рабства" в 2021 году подвергались 22 млн человек - на 6,6 млн больше, чем в 2016 году. В двух случаях из каждых трех речь идет о женщинах. Большинство принудительных браков приходятся на Азиатско-Тихоокеанский регион (14,2 млн человек). Далее следуют Африка (3,2 млн), и регион Европы и Центральной Азии (2,3 млн). На страны с высокими доходами на душу населения приходится 26% таких браков.

МОТ и МОМ рекомендовали странам усилить борьбу с принудительным трудом и торговлей людьми, в том числе в отношении мигрантов, усовершенствовать трудовое законодательство и инспекции, улучшить систему социальной защиты, в частности путем повышения до 18 лет возраста вступления в брак.