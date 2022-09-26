Суда с продовольствием с Украины прибыли в порты назначения в Италии и Испании

Судно Maranta, перевозящее 5,3 тыс. тонн бобов сои, в воскресенье прибыло в Италию, а судно Super Saka с 29 тыс. тонн пшеницы и 21 тыс. тонн кукурузы достигло порта назначения в Испании. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По его данным, судно Maranta пришвартовано в итальянском порту Равенна. Сухогруз Super Saka стоит на якоре испанском порту Таррагона и ожидает швартовки.

Кроме того, судно Greifswald, груженное 492 тоннами кукурузы, по состоянию на 22:30 мск воскресенья в ожидании швартовки стоит на якоре в турецком порту Карасу.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.