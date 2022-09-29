Глава МИД Индии обсудил с директором Национальной разведки США развитие партнерства

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провел в Вашингтоне встречу с главой Национальной разведки США Эврил Хейнс и обсудил с ней вопросы развития сотрудничества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разговор касался совместной работы по продвижению стратегического партнерства между Индией и США", - написал глава МИД Индии в среду на своей странице в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства завершает визит в США. Он возглавил индийскую делегацию на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, после чего в Вашингтоне провел ряд встреч с американскими официальными лицами, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.