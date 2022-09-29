Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Глава МИД Индии обсудил с директором Национальной разведки США развитие партнерства

Другие страны Материалы 29 сентября 2022 08:33 (UTC +04:00)
Глава МИД Индии обсудил с директором Национальной разведки США развитие партнерства

Читайте Trend в

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провел в Вашингтоне встречу с главой Национальной разведки США Эврил Хейнс и обсудил с ней вопросы развития сотрудничества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разговор касался совместной работы по продвижению стратегического партнерства между Индией и США", - написал глава МИД Индии в среду на своей странице в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства завершает визит в США. Он возглавил индийскую делегацию на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, после чего в Вашингтоне провел ряд встреч с американскими официальными лицами, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости