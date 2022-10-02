К Мексике движется усилившийся до четвертой категории ураган "Орлин"

Ураган "Орлин" в воскресенье усилился до четвертой категории шкалы ураганов Саффира - Симпсона и продолжил движение над Тихим океаном в сторону западного побережья Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, утром 2 октября порывы ветра "Орлин" достигали 215 км/ч. В настоящий момент он движется на север со скоростью 11 км/ч.

Ожидается, что в понедельник ночью или вторник утром он достигнет материка - между популярными среди туристов городами Масатлан и Сан-Блас. Местные власти объявили в этом регионе штормовое предупреждение. Также в прибрежном городе Пуэрто-Вальярта накануне закрыли для движения судов порт.

Специалисты Национального центра США полагают, что ураган по мере приближения к суше ослабнет, но не исчезнет. Он может принести до 25 см осадков, вызвать затопления прибрежных территорий и сильный прибой. Также возможны сход оползней и выход рек из берегов.