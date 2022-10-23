В Пекине открылся первый пленум ЦК КПК 20-го созыва

Первый пленум ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва открылся в воскресенье в столице КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Избранные в субботу на заключительном заседании XX съезда КПК члены обновленного ЦК КПК должны утвердить новый состав Политбюро и его Постоянного комитета (ПК).

Ожидается, что на пост генерального секретаря ЦК КПК на третий пятилетний срок будет переизбран 69-летний Си Цзиньпин, являющийся также председателем КНР. Помимо него кандидатами на вхождение в ПК Политбюро называют двух человек из предыдущего состава - Ван Хунина и Чжао Лэцзи.

Вероятными новыми лицами в ПК могут стать начальник секретариата ЦК КПК Дин Сюэсян, секретари парткомов Шанхая - Ли Цян и провинции Гуандун - Ли Си, а также секретарь парткома мегаполиса Чунцин Чэнь Миньэр. Кроме того, одним из кандидатов на кресло в ПК называют главу Отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмина.