На Филиппинах жертвами шторма "Налджи" стали 158 человек

Более 4,84 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 491 тыс. перемещенных лиц продолжают находиться в 368 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 158 человек стали жертвами шторма, 142 получили различные травмы, 34 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано 1,6 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 48,23 тыс. домов и уничтожил более 4,97 тыс. Ущерб, нанесенный 802 инфраструктурным объектам, оценивается в 4,51 млрд песо ($77,29 млн). В результате удара стихии повреждены 523 дороги и 132 моста, затронута работа девяти аэропортов и 121 морского порта. В 363 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 266 оно уже восстановлено, в 37 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в шести - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 522 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 3,08 млрд песо ($52,81 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 212,5 млн песо ($3,63 млн).

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей были заранее эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. 30 октября шторм покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.