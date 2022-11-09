Фуад Мурадов посетил в Таллине Парк эстонско-азербайджанской дружбы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Эстонию посетил в Таллине Парк эстонско-азербайджанской дружбы.

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, в ходе ознакомления с парком председатель Эстонско-азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев подробно проинформировал гостей об истории создания этого места отдыха. На табло, установленном у входа в парк, размещены фото встречи, проведенной в 1995 году в городе Нью-Йорк между общеснациональным лидером Гейдаром Алиевым и бывшим Президентом Эстонии Леннартом Мери, информация об Азербайджанской Республике, в том числе Баку, на азербайджанском, эстонском и английском языках. Кроме того, выложен каменный пол, отражающий азербайджанские национальные орнаменты, олицетворяющие дружественные отношения Сураханского района и района Кристийне.

Председатель комитета встретился здесь с бывшим государственным министром, председателем межпарламентской группы дружбы Эстония-Турция, заместителем председателя межпарламентской группы дружбы Эстония-Азербайджан Михаилом Корбом, вице-мэром Таллина Вадимом Белобровцевым, главой исполнительной власти района Кристийне Яанусом Рийбе и его заместителем Натальей Громовой. С эстонскими официальными лицами был проведен обмен мнениями об отношениях дружбы и сотрудничества между нашими странами, направлениях деятельности комитета, вкладе азербайджанской диаспоры в культурное разнообразие в Эстонии.

Председатель комитета и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов, побывавшие затем в азербайджанском детском саду при Азербайджанском культурном центре, вначале посетили установленный перед воспитательным учреждением бюст выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой. К бюсту были возложены цветы, с почтением отдана дань памяти академика.

Гости были подробно проинформированы об истории создания и деятельности детского сада, ознакомились с созданными здесь условиями.

В Кукольном театре "Рауф Авшар" гостей встретили художественный руководитель, заслуженный артист Азербайджана Рауф Авшаров и его супруга, художник-постановщик театра Хатира Авшарова. На встрече подробно говорилось о том, что театр стал функционировать в Эстонии с 1996 года, несмотря на отсутствие собственного здания, он получил достаточное признание среди местной общественности и ставит спектакли на 3-х языках, была отмечена работа, проводимая им в целях пропаганды азербайджанской культуры и театрального искусства.

Председатель комитета, напомнив о том, что спектакль "Mешади Ибад", поставленный Рауфом Авшаром, был показан по инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой в Баку детям шехидов и гази Отечественной войны, высоко оценил деятельность театра в области пропаганды азербайджанской культуры в Эстонии.

Председатель комитета также посетил мастерскую работающего в Эстонии председателя Азербайджанского творческого центра, известного азербайджанского художника Ровшана Нура (Гулиева). Художник, поблагодарив гостей за посещение, представил посвященные Азербайджану работы в национальном и современном духе, каталог и созданные недавно в Шуше этюды, рассказал о планах на будущее.

Председатель комитета, выразив художнику признательность за популяризацию на высоком уровне в Эстонии азербайджанской школы живописи, высоко оценил его творчество и деятельность. Он подчеркнул, что пропаганда азербайджанской культуры, искусства живописи в Эстонии, являющейся частью Европы, представляет большое значение, и пожелал художнику новых творческих успехов.