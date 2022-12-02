Токио, Лондон и Рим могут на следующей неделе объявить о разработке истребителя

Власти Японии, Великобритании и Италии могут на следующей неделе объявить о заключении соглашения по совместной разработке истребителя нового поколения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, тем самым Япония впервые займется крупным оборонным проектом, не привлекая к его реализации власти США. В свою очередь участие британской стороны в разработке истребителя может повысить значимость Лондона в азиатском регионе, подчеркивает Reuters.

Ожидается, что ведущая роль в проекте будет отведена японской компании Mitsubishi Heavy Industries и британской фирме BAE Systems. При этом в 2023 году задействованные стороны продолжат обсуждение по вопросу распределения ответственности и других аспектов предстоящей разработки.

Ранее японское издание Shūkan Gendai проинформировало со ссылкой на источники, что правительство Японии приняло беспрецедентное решение отказаться от сотрудничества с властями США в разработке истребителя в связи с нежеланием американского концерна Lockheed Martin предоставлять Токио передовые технологии.

В январе Токио и Лондон уже начали совместную разработку двигателя для боевого самолета нового поколения F-X Сил самообороны Японии, который должен в 2030-х годах заменить находящиеся сейчас на вооружении многоцелевые истребители F-2. С британской стороны в проекте принимает участие компания Rolls-Royce, с японской - авиастроительная корпорация Ishikawajima Heavy Industries.

Затраты на весь проект разработки истребителя, по предварительным расчетам, составят 1,5 трлн иен (около $11 млрд). Министерство обороны Японии ранее заявляло, что создание опытного образца F-X начнется в 2024 году, летные испытания запланированы на 2028 год, а серийное производство - на 2031 год.