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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,3

Другие страны Материалы 10 декабря 2022 10:31 (UTC +04:00)
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,3

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Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в субботу на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 5 км к северо-западу от муниципалитета Калиланган (провинция Букиднон), население которого превышает 43,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Специалисты исключили вероятность повторных землетрясений в этом районе. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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