Восточная Канада готовится к сильному бурану

Провинции Атлантической Канады готовятся к сильному снежному бурану. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро, во вторник в провинциях Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда начнется сильный снегопад, который будет сопровождаться ветром с порывами до 22 м/с. К полудню среды в этих районах может выпасть более 20 см снега - это около трети месячной нормы, рассчитанной специалистами метеобюро для декабря в этой местности.

Непогода может привести к отмене авиарейсов в аэропортах региона, закрытию школ и массовым авариям на энергосетях. Власти провинций оповестили население о надвигающемся буране.