Экс-премьер Австралии станет послом в США

Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд станет послом страны в США. Об этом заявил во вторник глава австралийского правительства Энтони Альбанезе на пресс-конференции перед поездкой руководителя МИД Пенни Вонг в Пекин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кевин Радд будет назначен послом Австралии в США. В этой должности он [будет использовать] свой непревзойденный опыт. Он был премьер-министром, главой МИД, занимал научные должности и много работал в США", - сказал Альбанезе, отметив, что Радд приступит к работе в новом качестве в начале 2023 года.

Сам Радд сообщил в связи с этим объявлением, что "Австралия в настоящее время сталкивается с самой сложной ситуацией в области безопасности и внешней политики за многие десятилетия". При этом он подчеркнул важность "стратегического участия США" в делах региона.

Радд находился у власти в Австралии с декабря 2007 по июнь 2010 года, а затем с июня по сентябрь 2013 года. После этого он возглавлял работу расположенного в Нью-Йорке Политологического института Азиатского общества. Радд считается специалистом по Китаю.