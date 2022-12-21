Зеленский встретится в США с Байденом - CNN

В среду, 21 декабря 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника, планируется, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретит президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Внезапная поездка Зеленского в США будет совпадать с намерением администрации Байдена отправить новый пакет помощи в Украину, в который войдут зенитные ракетные комплексы Patriot.