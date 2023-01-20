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Около 500 человек эвакуировали из-за пожара в трущобе Сеула

Другие страны Материалы 20 января 2023 04:56 (UTC +04:00)
Около 500 человек эвакуировали из-за пожара в трущобе Сеула

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Около 500 человек были эвакуированы из-за пожара в деревне Курен - последней оставшейся трущобе в Сеуле, сообщает агентство "Ренхап", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Пожар вспыхнул в пятницу в 6:28, власти заявили, что для тушения пожара направлено 140 пожарных.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал к максимальным усилиям по мобилизации всех имеющихся пожарных и оборудования.

Министр внутренних дел страны Ли Сан Мин также приказал защитить жителей, проживающих поблизости.

В деревне Курен насчитывается более 650 домохозяйств, поселок расположен в южной части района Каннам, где находится самая дорогая недвижимость в стране.

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