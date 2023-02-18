Уверен, что президент и правительство Турции сделают все необходимое - премьер Албании

Премьер-министр Албании Эди Рама назвал землетрясения в Кахраманмараше ужасной трагедией, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Рама, участвующий на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, в интервью корреспонденту АА отметил: «Эта одна из трагедий, которую невозможно выразить словами. Мы поддерживаем турецкий народ и молимся за жертв землетрясений».

Он выразил уверенность в том, что Турция преодолеет трудности: «Что касается восстановления результатов землетрясения, нет никаких сомнений, что президент и правительство Турции сделают все необходимое. Мы видели это во время землетрясения в Албании. То, что сделала Турция для нас было невероятным. Конечно, магнитуда землетрясения и площадь, которую оно затронула, не идут ни в какое сравнение с землетрясением в Албании, но я думаю, что у Турции есть весь опыт и сила воли».