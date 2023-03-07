Южнокорейский Eximbank подписал соглашение с Saudi Aramco о выдаче до $6 млрд займов

Южнокорейский Eximbank подписал соглашение с саудовской госкомпанией Saudi Aramco, которое позволит профинансировать двусторонние сделки на сумму до $6 млрд. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на банк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, стороны рассчитывают, что это партнерство позволит двум странам создать условия для "второго ближневосточного бума". Первым в Южной Корее называют период в 1970-х годах, когда южнокорейские фирмы успешно участвовали в строительных проектах на Ближнем Востоке, обеспечивая приток в республику твердой валюты.

По условиям соглашения, Eximbank может выдать саудовской госкомпании до $6 млрд займов. В свою очередь Saudi Aramco будет использовать эти средства для оплаты услуг южнокорейских подрядчиков, участвующих в ее проектах.

"Это соглашение даст южнокорейским компаниям большое преимущество в борьбе за контракты на Ближнем Востоке", - прокомментировали сделку в Eximbank.

При этом $1 млрд из общей суммы потенциальных займов будет направлен на проекты в сфере возобновляемой энергетики и водородного топлива. В частности, компании из Южной Кореи рассчитывают выиграть контракты в рамках проекта строительства инновационного мегаполиса Неом в саудовской провинции Табук. Инвестиционный потенциал этого проекта превышает $500 млрд.