В Бангладеш при аварии автобуса погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли, 12 пострадали в воскресенье в результате аварии автобуса на юге Бангладеш. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France Presse.

"Число погибших возросло до 19. По меньшей мере 12 человек получили серьезные травмы. Они доставлены в университетскую больницу Дакки", - приводит агентство данные местной полиции.

Правоохранители отметили, что водитель потерял управление, из-за чего автобус упал с высоты девять метров.

Число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Бангладеш ежегодно растет. Правительство страны поставило цель снизить количество автоаварий вдвое к 2030 году.