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У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9

Другие страны Материалы 25 апреля 2023 02:35 (UTC +04:00)
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9

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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии. Об этом в понедельник сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 188 км к западу от Паданга с населением около 840 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, предупреждение о цунами действует в провинции Северная Суматра после зафиксированного ранее землетрясения. Об этом во вторник сообщило Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии. Оно оценило магнитуду землетрясения в 7,3. Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что его магнитуда составила 6,9.

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