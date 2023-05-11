В Мексике временно закрыли 33 центра содержания мигрантов для проверки

Национальный институт миграции (НИМ) Мексики временно приостановил работу 33 центров содержания мигрантов для проведения проверок правозащитниками после пожара в городе Сьюдад-Хуарес, где погибли 40 иностранцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"НИМ в соответствии со своими полномочиями временно приостанавливает работу 33 временных центров типа "А" и "Б", расположенных в стране, в то время как Национальная комиссия по правам человека завершает посещение объектов с целью проверки и готовит спецдоклад о ситуации в центрах, а также о миграционных потоках в стране и связанных с этим проблемах", - говорится в заявлении НИМ, опубликованном в среду.

По данным института, общая вместимость центров, которые будут временно закрыты, составляет 1 306 человек. Мигрантов будут перенаправлять в другие центры.

Пожар в центре содержания мигрантов в Сьюдад-Хуаресе произошел 27 марта. Среди погибших были граждане Гватемалы, Сальвадора, Венесуэлы, Гондураса и Колумбии. Огонь охватил здание из-за поджога мигрантами матрасов по причине разногласий с сотрудниками центра. Несколько человек были задержаны по обвинению в халатности и неоказании помощи.