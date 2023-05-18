В Австралии впервые с 2020 года возобновился рост безработицы

Рост числа безработных был зафиксирован в Австралии впервые с июля 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило государственное бюро статистики (ABS).

Согласно данным ведомства, в апреле текущего года впервые за 34 месяца был зафиксирован рост числа безработных. "Число незанятых граждан выросло в апреле на 18 тыс. человек, и в результате уровень безработицы в стране повысился до 3,7% [после снижения до рекордно низкого показателя в 3,4%, зафиксированного в августе 2022 года]", - указал глава отдела статистики занятости Бьорн Джарвис.

Также в бюро отметили, что текущий уровень безработицы все равно "значительно ниже привычных показателей", на протяжении последних 10 лет остававшихся в диапазоне от 5% до 7%. "Число занятых граждан по отношению к общей численности населения страны снизилось на 0,2%, достигнув 64,2%, однако оба ключевых показателя [количество безработных и число занятых] все еще остаются значительно выше уровней, зарегистрированных до пандемии, и близки к своим историческим максимумам, что свидетельствует о дефиците рабочей силы на рынке труда", - сообщил Джарвис.

Уровень безработицы в Австралии начал неуклонно снижаться с июля 2020 года (7,5%) и к августу 2022 года достиг низшей отметки за последние 48 лет (3,4%). По оценке Резервного банка Австралии, эта ситуация стала результатом "растущей напряженности на рынке труда и дефицита рабочей силы в стране". Регулятор прогнозировал рост числа безработных, однако признавал, что он будет медленным и показателя 3,75% уровень безработицы достигнет не ранее середины 2023-го.