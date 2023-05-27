Колумбийские повстанцы взяли ответственность за теракт против полицейских

В пятницу Данило Руэда, уполномоченный по делам мира, сообщил, что колумбийская повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО), ведущая переговоры с правительством, взяла на себя ответственность за теракт, в результате которого погибли три человека, включая двух полицейских, сообщает Trend

Видеоролик с этим заявлением был опубликован на странице управления, которым руководит Руэда, в Twitter.

"АНО взяла ответственность за теракт в Тибу. Мы с самого начала осудили это нападение, еще не зная, кто стоит за ним. Надеемся, что жест признания ответственности впоследствии приведет к рассмотрению судом и выплаты компенсации всем жертвам", - сказал он в видеоролике.

Одно из ответвлений АНО опубликовало заявление, в котором утверждается, что повстанцы установили мину на пути патруля полиции в рамках своей "борьбы с государственным и полугосударственным военным аппаратом". Повстанцы выразили сожаление, что в результате теракта погибла местная жительница, находившаяся на мотоцикле рядом с местом взрыва.

"Армия национального освобождения" является крупной повстанческой группировкой в Колумбии и остается единственной после заключения правительством соглашения о мире с "Революционными вооруженными силами Колумбии" в 2016 году. Это соглашение прекратило кровавый конфликт, длившийся более полувека и унесший жизни более 250 тысяч человек.

Президент Колумбии Густаво Петро, вступивший в должность в августе 2022 года, неоднократно высказывался о необходимости достижения мира в стране и готовности вести переговоры с любыми группировками. В ноябре 2022 года власти объявили о начале диалога с повстанцами из АНО.