Hyundai обнародовала объем инвестиций в разработку инновационных мобильных решений

Hyundai Motor Group объявил о своих инвестициях в более чем 200 стартапов, занимающихся разработкой инновационных мобильных решений, в течение последних шести лет. Общая сумма инвестиций составила 1,3 трлн вон ($1,02 млрд), сообщает Trend.

Согласно сообщению компании, из этой общей суммы около 700 млрд вон ($546 млн) были выделены на проекты в области обеспечения услуг мобильности, включая партнерство с компаниями из Сингапура и Индии.

"Мы активно инвестируем в стартапы, которые предоставляют важные идеи для создания будущих интеллектуальных и устойчивых решений в области мобильности", - отметил вице-президент группы Хван Юн Сон

Компания также направила средства на исследования по разработке искусственного интеллекта ($46,8 млн) и автономного вождения ($42,1 млн). Кроме того, в инвестиционный портфель Hyundai Motor Group входят проекты по развитию электрификации и робототехники.

В мае 2022 года Hyundai Motor Group объявила о планах инвестировать дополнительные $5 млрд. По словам председателя компании Чон Ый Сона, эти инвестиции будут способствовать укреплению сотрудничества южнокорейской корпорации с американскими предприятиями в области робототехники, искусственного интеллекта и создания беспилотных автомобилей.