В Иране названа дата объявления имен кандидатов в президенты

БАКУ /Trend/ - 11 июня будут объявлены имена кандидатов на президентские выборы 14-го созыва в Иране.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил глава Избирательного штаба при министерстве внутренних дел Ирана Мохаммед Таги Шахчераги.

По его словам, за 5 дней (30 мая - 3 июня) 278 человек подали заявки для регистрации своей кандидатуры. 80 из них прошли регистрацию. На следующем этапе Совет по конституционному надзору определит, имеют ли кандидаты полномочия.

Шахчераги упомянул, что внеочередные президентские выборы в Иране запланированы на 28 июня. Выборы пройдут на 90 тысячах избирательных участках 60 тысяч избирательных округов.

Отметим, что 4 зарегистрированных кандидата на президентские выборы в Иране - женщины, остальные - мужчины. 43 из зарегистрировавшихся кандидатов в свое время были депутатами разных созывов, один - председатель парламента (Мохаммед Багир Галибаф), один - бывший председатель парламента (Али Лариджани), один - экс-президент (Махмуд Ахмадинежад), 13 - бывшие министры, 3 - нынешние министры правительства.

Также отметим, что кандидатами в президенты могут быть лица, проработавшие на ключевых должностях в государственном управлении страны не менее 4 лет, в возрасте от 40 до 75 лет.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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