ЦИК России зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента

29 декабря 2017 17:31 (UTC+04:00)

Центризбирком России в пятницу зарегистрировал Владимира Жириновского кандидатом на пост президента РФ, лидер ЛДПР стал первым официально зарегистрированным претендентом на эту должность, сообщает РИА Новости.

"ЦИК РФ постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года рождения, выдвинутого политической партией "Либерально-демократическая партия России", — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК в пятницу.

Ранее в пресс-службе ЦИК сообщили, что документы для регистрации Жириновского кандидатом на предстоящих выборах президента России поступили в Центризбирком. После приема документов у комиссии было десять дней, чтобы проверить их и вынести решение.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЦИК России разрешил Владимиру Путину начать президентскую кампанию
Россия 28 декабря 15:53
Жириновский решил баллотироваться на пост президента
В мире 20 декабря 15:46
Высказывания Владимира Жириновского относительно Азербайджана неприемлемы - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 14 февраля 14:57
Жириновский возглавил антирейтинг доверия россиян
Россия 15 декабря 2016 09:53
Жириновский отказался от мандата депутата
Россия 27 сентября 2016 07:27
Давление Запада не повлияет на Азербайджан - Владимир Жириновский
Выборы 2015 28 октября 2015 15:21
Избирательный процесс в Азербайджане проходит в демократической обстановке - Жириновский
Выборы 2015 27 октября 2015 21:12
Суд рассмотрит иск Жириновского к Горбачеву
Россия 30 сентября 2015 12:11
Владимир Жириновский поздравил Президента Азербайджана с днем рождения
Политика 24 декабря 2014 17:16
В Азербайджане хорошее отношение к русскому языку – спикер
Политика 27 сентября 2014 14:43
Азербайджан является самым важным союзником России – Владимир Жириновский
Политика 27 сентября 2014 12:02
Владимир Жириновский узнал Азербайджан в самом лучшем свете
Политика 26 сентября 2014 16:47
Россия заинтересована в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта - Владимир Жириновский
Политика 26 сентября 2014 15:57
Президент Ильхам Алиев принял председателя Либерал-демократической партии России Владимира Жириновского
Политика 26 сентября 2014 13:44
Азербайджан - великолепная страна, а Баку - очень красивый город - Владимир Жириновский (ФОТО)
Политика 26 сентября 2014 13:04
Владимир Жириновский подробно ознакомится с процессами развития в Азербайджане
Политика 15 сентября 2014 11:46
Замглавы Администрации Президента выразил благодарность Владимиру Жириновскому за сказанное им об Азербайджане на телеканале «Россия-24» (версия 2)
Политика 25 июля 2014 15:54
Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» привел Азербайджан в качестве положительного примера среди стран СНГ
Политика 24 июля 2014 22:49