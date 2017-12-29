ЦИК России зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента

Центризбирком России в пятницу зарегистрировал Владимира Жириновского кандидатом на пост президента РФ, лидер ЛДПР стал первым официально зарегистрированным претендентом на эту должность, сообщает РИА Новости.

"ЦИК РФ постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года рождения, выдвинутого политической партией "Либерально-демократическая партия России", — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК в пятницу.

Ранее в пресс-службе ЦИК сообщили, что документы для регистрации Жириновского кандидатом на предстоящих выборах президента России поступили в Центризбирком. После приема документов у комиссии было десять дней, чтобы проверить их и вынести решение.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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