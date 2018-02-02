Делегация КНДР вылетела в Москву для консультаций в МИД РФ

Делегация КНДР во главе с руководителем первого департамента Европы МИД страны Им Чхон Илем вылетела в пятницу в Москву для консультаций с российскими коллегами по актуальным вопросам. Об этом сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне, передает ТАСС.

"2 февраля временный поверенный в делах России в КНДР Александр Минаев проводил в пхеньянском аэропорту Сунан делегацию МИД КНДР во главе с руководителем первого департамента Европы Им Чхон Илем", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.

"Делегация вылетела в Москву для консультаций в МИД России по актуальным вопросам сотрудничества двух стран, - отметили в посольстве. - В ходе переговоров планируется, в частности, обсудить план совместных мероприятий к 70-летней годовщине установления дипотношений между нашими странами, которую мы будем отмечать нынешней осенью".

Ранее в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов не исключил возможность визита делегации КНДР в Москву до начала Олимпийских игр в Пхенчхане для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня.

Представительные делегации РФ и КНДР неоднократно совершали двусторонние визиты. Так, в декабре 2017 года, Пхеньян посетила делегация Министерства обороны России во главе с заместителем начальника Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым.

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