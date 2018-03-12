Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года

Контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин, передает ТАСС.

"Турецкая сторона выражала желание ускорить его выполнение [контракта на поставку С-400], здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта, начало выполнения - это, думаю, где - то начало 2020 года", - сказал Кожин.

"Если говорить о Турции, то мы с признательностью относимся к позиции турецкого руководства, оно ее озвучивало неоднократно о том, что национальный интерес у них приоритет", - отметил помощник президента РФ, говоря о давлении НАТО на Турцию, чтобы та отказалась от покупки российского оружия. Кожин констатировал: "Контракт подписан, он выполняется".

По мнению помощника российского лидера, операция РФ в Сирии позволила провести обкатку "практически всем новым разработкам - истребителям Су-35, системам ПВО ближнего действия, противотанкового комплекса". "Одно дело, когда вы предлагаете макеты и буклеты, образцы, которые прошли испытания на полигоне, другое дело, когда ваши партнеры видят это все в реальных боевых действия - это разные вещи", - уверен Кожин. "Мы не ставили себе такую цель рекламировать в Сирии нашу продукцию оборонного сектора, это трагедия, война, катастрофа, но тем не менее мы вынуждены были туда прийти и использовать там наше самое современное оружие", - считает помощник президента. На его взгляд, "все наши партнеры это оценили", особенно способность оружия работать в сложных климатических условиях.

Кожин также признал, что западные санкции против России осложняют продажу отечественного вооружения, однако российская сторона готова к работе в трудных условиях и поставляет военной техники в другие страны больше, чем планировалось.

"...Подумаешь санкции! Так нельзя говорить. Это серьезный вызов, серьезная проблема, другое дело, что мы знаем, как с этим бороться", - сказал Кожин. По его словам, итоги 2017 года доказывают, что РФ успешно работает и в условиях санкций.

Помощник президента РФ отметил, что планы по поставкам вооружений "никак не корректируются". "На этот год они примерно такого же порядка, причем, в прошлом году портфель заказов не уменьшился - он порядка $45 млрд, подписано новых контрактов на сумму более [$]16 млрд ", - сообщил Кожин.

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