Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 76

Семьдесят шесть человек пострадали при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Как рассказали агентству в областном департаменте здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, в том числе двое детей. Шестеро из них, включая одного ребенка, находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семеро взрослых и один ребенок — в легкой. Большинство пострадавших отравились продуктами горения, некоторые получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.

Сегодня в Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара, их похоронят на четырех городских кладбищах. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 — брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах. Объявлен всероссийский день траура.

По делу о пожаре задержаны пять подозреваемых, в том числе охранник, который, по данным следствия, при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

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